Для таких странных движений оккупантов может быть несколько причин. Их 24 каналу назвал военный эксперт Игаль Левин.
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Ротация или ловушка: что готовят россияне на Запорожье
Во-первых, россияне могут осуществлять ротацию своих войск. Так, возможно, они сейчас пытаются вывести войска, которые долго находились на линии столкновения и заменить их теми, кого вывели из Херсона.
Во-вторых, военные страны-агрессора могут готовить ловушку для Вооруженных Сил Украины.
Они, возможно, действительно верят и ожидают, что ВСУ сейчас начнут большое наступление и пытаются подготовить ловушку,
– предположил военный эксперт.
Он также добавил, что каждый раз, когда мы ожидали ловушку от оккупантов, как в Херсоне или на Харьковщине – ее не было. Однако всегда лучше готовиться к худшему сценарию. Итак, вероятнее всего, такой сценарий в Генштабе ВСУ рассматривается.
Если разрушить оккупантам логистику, то они могут сбежать
Российские захватчики очень зависимы от логистики и отходят, если логистические возможности разрушаются. Например, так было в Киевской области, когда наши военные начали отрезать их и окружать, в результате чего была разрушена логистика. Кроме того, схожая ситуация с оккупантами была и на острове Змеиный и в Херсоне.
Мы видим, что это не исключение, а закономерность. Как только мы разрушаем их возможность обеспечивать свое войско, оно превращается в стадо. И начинается просто избиение – HIMARS начинают работать уже не по логистике и путям снабжения, а непосредственно по войскам,
– рассказал военный эксперт.
Так что на участках фронта, где будет происходить подобная ситуация – россияне действительно могут допускать такую возможность как уход и таким образом улучшить свое положение.
Последние новости из Запорожской области: коротко
- На оккупированной части Запорожья россиянам не дают расслабиться и партизаны. В частности, в районе Энергодара украинские партизаны уничтожили почти взвод российских оккупантов.
- Военный эксперт Павел Нарожный предположил, что российские оккупанты совсем скоро могут покинуть Запорожскую АЭС. Все потому, что у них там очень неудобное направление.
- Украинские защитники нанесли мощный удар по позициям врага в поселке Мирное Мелитопольского района. ВСУ попали в Дом культуры, где располагались захватчики. В результате попадания известно об около сотни погибших оккупантов. Также наши бойцы попали в расположение врага в селе Ясное и под Васильевкой.
- Кроме того, ВСУ повредили железнодорожный мост под Мелитополем, по которому оккупанты возили технику. С логистикой у врага на этом направлении все хуже. Более того, враг теряет и военные базы – их магическим образом уничтожает огонь.
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