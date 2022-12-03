3 грудня у Петербурзі на Іринівському проспекті спалахнула сильна пожежа на авторинку. Повідомляється, що осередком займання став відділ автомобільних масел. Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Що відомо про пожежу
Повідомлення про пожежу надійшло о 17:27 за місцевим часом. Причина займання ще невідома. Вогонь охопив площу 500 квадратних метрів.
За словами очевидців, полум'я настільки сильне, що виривається на дорогу. На місце відправили 35 пожежників, а потім туди додатково приїхали ще 5 пожежних машин.
В одноповерховому, розміром 60х70 метрів будівлі автоцентру відбувається горіння на площі 500 квадратних метрів,
– заявили в МНС Росії.
У відомстві також встигли повідомити, що даних про постраждалих чи загиблих не надходило.
Пожежа на авторинку в Петербурзі: дивіться відео
Вогонь розростається
ЗМІ повідомляють, що пітерську пожежу не можуть загасити й вона лише набирає обертів – вогонь перекидається на сусідні будівлі.
Площа пожежі на Іринівському ринку в Петербурзі продовжує збільшуватися, за інформацією екстрених служб, труднощі в гасінні пов'язані зі зберіганням на складських приміщеннях великої кількості горючих матеріалів та автомасел. Вогонь зараз переходить на сусідні прибудови,
– мовиться у повідомленні.
Марафон пожеж у Росії продовжується
- Зауважимо, що останнім часом у Росії пожежі ледь не щодня. Зокрема 1 грудня під Москвою палало підприємство з виробництва пластику.
- 30 листопада палалв "синім полум'ям" склад пластику у Волгограді.
- Того ж дня відбулась ще одна масштабна пожежа у Пермі. Там вогонь охопив ТЕЦ-9, через що є постраждалі та щонайменше одна жертва, а також у торговому центрі "Взльотка Plaza" у Красноярську. Через це довелося перекрити навіть 2 вулиці для проїзду.
- Палали й резервуари з нафтопродуктами у Брянській області, для тушіння яких направили понад 80 рятувальників, 30 одиниць техніки, а також пожежний потяг.