3 декабря в Петербурге на Ириновском проспекте вспыхнул сильный пожар на авторынке. Сообщается, что очагом возгорания стал отдел автомобильных масел. Об этом сообщают российские СМИ.
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Что известно о пожаре
Сообщение о пожаре поступило в 17:27 по местному времени. Причина возгорания еще неизвестна. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.
По словам очевидцев, пламя настолько сильное, что вырывается на дорогу. На место отправили 35 пожарных, а затем туда дополнительно приехали еще 5 пожарных машин.
В одноэтажном размере 60х70 метров здания автоцентра происходит горение на площади 500 квадратных метров.
– заявили в МЧС России.
В ведомстве также успели сообщить, что данных о пострадавших или погибших не поступало.
Пожар на авторынке в Петербурге: смотрите видео
Огонь разрастается
СМИ сообщают, что питерский пожар не могут потушить и он только набирает обороты – огонь опрокидывается на соседние здания.
Площадь пожара на Иириновском рынке в Петербурге продолжает увеличиваться, по информации экстренных служб, трудности в тушении связаны с хранением на складских помещениях большого количества горючих материалов и автомасел. Огонь сейчас переходит на соседние пристройки,
– говорится в сообщении.
Марафон пожаров в России продолжается
- Заметим, что в последнее время в России пожары чуть ли не каждый день. В частности, 1 декабря под Москвой пылало предприятие по производству пластика.
- 30 ноября горел "синим пламенем" состав пластика в Волгограде.
- В тот же день произошел еще один крупный пожар в Перми. Там огонь охватил ТЭЦ-9, из-за чего есть пострадавшие и по меньшей мере одна жертва, а также в торговом центре "Взлетка Plaza" в Красноярске. Из-за этого пришлось перекрыть даже две улицы для проезда.
- Пылали и резервуары с нефтепродуктами в Брянской области, для тушения которых направили более 80 спасателей, 30 единиц техники, а также пожарный поезд.