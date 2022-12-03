С огнем сражались 15 пожарных подразделений. В результате пожара конструкция здания претерпела необратимые разрушения. Однако, к счастью, никто не пострадал.
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В Польше произошел пожар в доме, где жили украинские беженцы
В помещении, переоборудованном под социальные комнаты на улице Шпацеровой, проживало 33 человека. Еще до прибытия пожарной бригады 31 беженец успел эвакуироваться. Прибыв на место, службы приступили к поискам пропавших. Как впоследствии выяснилось, это была мать с ребенком, за которым она пошла в школу.
Капитан Ивона Ленарт из пожарной бригады Слупска рассказала, что пожар был ликвидирован в тот же вечер. Службы проверили место происшествия с помощью тепловизора.
После первых осмотров уже понятно, что конструкция здания получила необратимые повреждения и больше не пригодна для проживания. С другой стороны, пожарные спасли прилегающие к залу здания. Они не пострадали от огня,
– сообщила Ленарт.
В муниципалитете Слупска, на территории которого произошел пожар, сообщили, что обеспечат пострадавших необходимыми вещами, в том числе одеялами, полотенцами и предметами первой необходимости.
"Собственник заведения заявил, что пострадавшие должны где переночевать, хотя мы также подготовили наши общие комнаты для такой нужды", – заверила глава гмины Барбара Дикер.
Она не исключила, что 3 декабря также будет организован сбор средств для пострадавших.
Смотрите фото с места пожара / Фото Polsatnews
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В Германии сгорел приют для украинских беженцев
- В Германии 20 октября загорелся пожар в приюте для беженцев из Украины, который обустроили в здании гостиничного комплекса Schäfereck.
- В этот вечер там находились 17 человек – 14 украинцев и 3 сотрудника Красного креста. К счастью, никто не пострадал.
- На место происшествия прибыли около 120 работников экстренных служб. Когда спасатели приехали, сотрудники гостиницы и очевидцы пытались гасить пламя своими силами, используя огнетушители. Однако огонь быстро опрокинулся на соломенную крышу, в результате чего от здания остались только наружные стены.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал власти Германии провести полное, беспристрастное и быстрое расследование.
- Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался 32-летний пожарный.