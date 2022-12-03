С огнем сражались 15 пожарных подразделений. В результате пожара конструкция здания претерпела необратимые разрушения. Однако, к счастью, никто не пострадал.

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В помещении, переоборудованном под социальные комнаты на улице Шпацеровой, проживало 33 человека. Еще до прибытия пожарной бригады 31 беженец успел эвакуироваться. Прибыв на место, службы приступили к поискам пропавших. Как впоследствии выяснилось, это была мать с ребенком, за которым она пошла в школу.

Капитан Ивона Ленарт из пожарной бригады Слупска рассказала, что пожар был ликвидирован в тот же вечер. Службы проверили место происшествия с помощью тепловизора.

После первых осмотров уже понятно, что конструкция здания получила необратимые повреждения и больше не пригодна для проживания. С другой стороны, пожарные спасли прилегающие к залу здания. Они не пострадали от огня,

– сообщила Ленарт.

В муниципалитете Слупска, на территории которого произошел пожар, сообщили, что обеспечат пострадавших необходимыми вещами, в том числе одеялами, полотенцами и предметами первой необходимости.

"Собственник заведения заявил, что пострадавшие должны где переночевать, хотя мы также подготовили наши общие комнаты для такой нужды", – заверила глава гмины Барбара Дикер.

Она не исключила, что 3 декабря также будет организован сбор средств для пострадавших.

Смотрите фото с места пожара / Фото Polsatnews

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