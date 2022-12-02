Местные телеграм-каналы сообщают, что пожару предшествовал взрыв. После него над городом поднялся столб черного дыма.

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Что происходит в Одессе

Дым от горения подстанции был виден в разных районах города. На место пожара прибыли спасатели, однако они не смогли начать тушение пожара, ведь для этого нужно было обесточить объект.

По состоянию на 16:40, по данным местных телеграм-каналов, спасатели смогли начать тушение пожара – специалисты обесточили подстанцию.

Пожар в Одессе: смотрите видео

В ГСЧС обещают впоследствии предоставить детали по поводу инцидента. Информации о пострадавших по состоянию на 17:00 нет.

Ситуация со светом в Одесской области

После массированных ракетных обстрелов в Одесской области, как и в большинстве регионов Украины, ситуация с электроснабжением сложная, ведь оккупанты атакуют именно энергетические объекты. 2 декабря на территории области введены аварийные отключения электроэнергии, что означает, что графики почасовых отключений не действуют.