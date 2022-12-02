Місцеві телеграм-канали повідомляють, що пожежі передував вибух. Після нього над містом здійнявся стовп чорного диму.

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Що відбувається в Одесі

Дим від горіння підстанції було видно у різних районах міста. На місце пожежі прибули рятувальники, однак вони не змогли почати гасіння пожежі, адже спершу для цього потрібно було знеструмити об'єкт.

Станом на 16:40, за даними місцевих телеграм-каналів, рятувальники таки змогли почати гасіння пожежі – спеціалісти знеструмили підстанцію.

Пожежа в Одесі: дивіться відео

У ДСНС обіцяють згодом надати деталі щодо інциденту. Інформації про постраждалих станом на 17:00 немає.

Ситуація зі світлом на Одещині

Після масованих ракетних обстрілів в Одеській області, як і в більшості регіонів України, ситуація з електропостачанням є складною, адже окупанти атакують саме енергетичні об'єкти. 2 грудня на території області введені аварійні відключення електроенергії, що означає, що графіки погодинних відключень не діють.