З вогнем боролися 15 пожежних підрозділів. Внаслідок пожежі конструкція будівлі зазнала незворотних руйнувань. Проте, на щастя, ніхто не постраждав.

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У приміщенні, переобладнаному під соціальні кімнати на вулиці Шпацеровій, проживали 33 людини. Ще до прибуття пожежної бригади 31 біженець встиг евакуюватися. Прибувши на місце, служби розпочали пошуки зниклих. Як згодом з'ясувалося, це була мати з дитиною, за якою вона пішла до школи.

Капітан Івона Ленарт з пожежної бригади Слупська розповіла, що пожежу ліквідували того ж вечора. Служби перевірили місце події за допомогою тепловізора.

Після перших оглядів вже зрозуміло, що конструкція будівлі зазнала незворотних пошкоджень і більше не придатна для проживання. З іншого боку, пожежники врятували прилеглі до зали будівлі. Вони не постраждали від вогню,

– повідомила Ленарт.

У муніципалітеті Слупська, на території якого трапилася пожежа, повідомили, що забезпечать постраждалих необхідними речами, зокрема ковдрами, рушниками та предметами першої необхідності.

"Власник закладу заявив, що постраждалі мають де переночувати, хоча ми також підготували наші загальні кімнати для такої потреби", – запевнила очільниця гміни Барбара Дикєр.

Вона не виключила, що 3 грудня також організують збір коштів для постраждалих.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото Polsatnews

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