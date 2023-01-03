"Бавовнятко" знову вирішило навідатись до росіян. Близько 21:40 на Ростовщині пролунала повітряна тривога, після чого згодом місцеві почули вибухи. Така ж ситуація повторилась на Курщині. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що відомо про вибухи

Уже очевидно, що громадянам Росії не сховатись від війни в тилу своєї держави. Усе частіше "бавовна" цвіте на територіях, які неподалік від кордону з Україною. Власне, у мережі уже зявились кадри, що підтверджують візит "загадкового", ймовірно, безпілотника у Курськ та Ростов-на-Дону.

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