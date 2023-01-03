За даними місцевих ЗМІ, артилерійський вогонь "накрив" розташування російських військ у туберкульозній лікарні міста. Біля зруйнованої будівлі було багато пожежників, медиків та техніки для розбирання завалів.
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Одразу після вибухів місце "прильоту" оточила так звана "поліція".
Місцеві жителі бачили, як двохсотих в чорних пакетах завантажували в КаМАЗи з червоними хрестами і вивозили,
– йдеться у повідомленні.
В Токмаку вогнем накрили базу окупантів: відео
Актуально про "бавовну" на Півдні
- Першу ніч Нового року російські загарбники в Мелітопольському районі зустріли гучними вибухами. Зокрема вибухи лунали на військових базах росіян в різних локаціях.
- Після цього в окупантів почалась паніка: на центральних вулицях Мелітополя росіяни розставили пересувні блок-пости та влаштували фільтрацію водіям. Також місцевих жителів зупиняли у дворах і перевіряли їхні телефони.
Зазначимо, що останній тиждень Збройні Сили України щодоби ліквідують велику кількість російських військових. Щодня втрати ворога становлять майже 700 – 800 окупантів. "Бавовна" по осередках окупантів стається не лише на окупованих територіях Запорізької області, а й на Донеччині, Луганщині.