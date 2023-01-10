Про це на брифінгу у Брюсселі заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона обіцяє жорсткі санкції проти Росії, скільки буде необхідно.
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Європейський Союз продовжить робити все можливе для підтримки хоробрих людей України. Ми продовжимо тиснути на Кремль стільки, скільки буде необхідно, жорстким санкційним режимом,
– сказала фон дер Ляєн.
За її словами, Брюссель розширить ці санкції на тих, хто військовими засобами підтримує російську війну, наприклад, Білорусь чи Іран.
"І ми вийдемо з новими санкціями проти Білорусі у відповідь на її роль у війні Росії проти України", – сказала президента Єврокомісії.
США розширили санкції проти Ірану
- Адміністрація Джо Байдена 6 січня оголосила про низку нових санкцій і додаткових заходів, спрямованих на авіаційний і оборонний сектор Ірану.
- Міністерство фінансів запровадило санкції щодо іранської компанії Qods Aviation Industries. Це провідний оборонний виробник Ірану, який відповідає за виробництво безпілотників.
- Міністерка фінансів США Джанет Єллен наголосила, що Сполучені Штати діятимуть швидко проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують іранські програми БпЛА та балістичних ракет, "і рішуче підтримуватимуть народ України".
- За даними Мінфіну, Вашингтон ввів санкції проти шести керівників і членів правління компанії Qods Aviation Industries та директора Організації аерокосмічної промисловості Ірану. Саме остання займається виробництвом балістичних ракет.
- Також країни Євросоюзу 15 грудня підтримали 9 пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Пакет санкцій зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину.