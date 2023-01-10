Про це на брифінгу у Брюсселі заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона обіцяє жорсткі санкції проти Росії, скільки буде необхідно.

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Європейський Союз продовжить робити все можливе для підтримки хоробрих людей України. Ми продовжимо тиснути на Кремль стільки, скільки буде необхідно, жорстким санкційним режимом,

– сказала фон дер Ляєн.

За її словами, Брюссель розширить ці санкції на тих, хто військовими засобами підтримує російську війну, наприклад, Білорусь чи Іран.

"І ми вийдемо з новими санкціями проти Білорусі у відповідь на її роль у війні Росії проти України", – сказала президента Єврокомісії.

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