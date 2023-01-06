Міністерство фінансів запровадило санкції щодо іранської компанії Qods Aviation Industries, провідного оборонного виробника країни, який відповідає за виробництво безпілотників.
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США ввели санкції проти компанії, яка відповідає за "Шахіди"
Міністерка фінансів США Джанет Єллен наголосила, що Сполучені Штати діятимуть швидко проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують іранські програми БпЛА та балістичних ракет, "і рішуче підтримуватимуть народ України".
Сподівання Кремля на таких постачальників останньої інстанції, як Іран, свідчить про їхній відчай перед обличчям хороброго українського опору та успіху нашої глобальної коаліції у зриві ланцюжків постачання російських військових і відмовлянні їм у постачанні, необхідному для заміни зброї, втраченої на полі бою,
– написала Джанет Єллен у своєму релізі.
Росія атакує Україну іранськими дронами
- Про те, що Росія налагодила військове співробітництво з Іраном, стало відомо ще влітку 2022 року. У США неодноразово попереджали, що Іран постачатиме Росії дрони-камікадзе.
- Восени росіяни почали активно застосовувати "Шахіди" проти України. Ворог атакував безпілотниками майже всі регіони України, крім західних. Чи не найбільше від "Шахідів" постраждав Київ.
- Російські військові здебільшого спрямовують "Шахіди" проти об'єктів критичної інфраструктури України, зокрема енергетичних. Росія масово використовує "Шахіди", оскільки вони набагато дешевші за високоточні ракети, запаси яких у росіян закінчуються.
- Одна з найбільш атака "Шахідами" відбулася на початку Нового року, коли Росія випустила 84 дрони. Та сили ППО знищили всі повітряні цілі.