07:23, 20 листопада

Це відбулось у рамках серії невідкладних дій, які адміністрація Байдена вживає, щоб допомогти Києву у військовій боротьбі перед тим, як у Білий дім прийде нова.

Постачання протипіхотних мін в Україну є потенційно суперечливим. Відомо, що понад 160 країн підписали міжнародну угоду, яка забороняє їх використання, адже вони можуть завдати шкоди цивільному населенню.

Адміністрація Байдена глибоко стурбована нападами Росії на лінію фронту в Україні протягом останніх тижнів і бачить нагальну потребу притупити прогрес агресорки. У Пентагоні вважають, що надання мін є одним з найбільш корисних кроків, які адміністрація Байдена може зробити, щоб уповільнити просування Росії.