Україна протистоїть Росії вже 1001 день. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Дрони атакували арсенал в Новгородській області
У селищі Котово Новгородської області уночі 20 листопада бідкалися на атаку дронів. Місцеві повідомляли, що БпЛА летіли у напрямку військової бази, а після вибухів – влада почала евакуацію.
Відомо, що у селищі Котово розташований 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Росії.
Наразі деталі атаки залишаються невідомими, про звуки детонації не повідомляли. Водночас місцева влада вже оголосила евакуацію з Котово до сусіднього селища Кулотіно.
Над Сумщиною збили 10 БпЛА.
Якщо США скоротять фінансування оборони, ми програємо, але боротьба продовжиться – Зеленський
США підтримують Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Допомога від них критично важлива для нашої держави.
Володимир Зеленський боїться, що скорочення допомоги від США призведе до поразки України.
Він також пояснив, що у нас є виробництво, але його недостатньо, щоб переважати і, ймовірно, недостатньо, щоб вижити.
Байден схвалив постачання протипіхотних мін Україні, – Washington Post
Це відбулось у рамках серії невідкладних дій, які адміністрація Байдена вживає, щоб допомогти Києву у військовій боротьбі перед тим, як у Білий дім прийде нова.
Постачання протипіхотних мін в Україну є потенційно суперечливим. Відомо, що понад 160 країн підписали міжнародну угоду, яка забороняє їх використання, адже вони можуть завдати шкоди цивільному населенню.
Адміністрація Байдена глибоко стурбована нападами Росії на лінію фронту в Україні протягом останніх тижнів і бачить нагальну потребу притупити прогрес агресорки. У Пентагоні вважають, що надання мін є одним з найбільш корисних кроків, які адміністрація Байдена може зробити, щоб уповільнити просування Росії.
У Києві та області працювала ППО
О 05:45 ранку Київська міська та обласна військові адміністрації повідомили про роботу ППО у столиці та регіоні. Монітори нараховували щонайменше 3 дрони в області.
Ворог окупував Нову Іллінку та просувається на 3 напрямках, – DeepState
Аналітики DeepState виклали традиційне оновлення карти фронту. Відповідно до їхнього повідомлення, є вороже просування на Курахівському, Покровському і Торецькому напрямках.
На Полтавщині були вибухи
Росія атакувала Полтавську область уночі 20 листопада. Ворог бив "Шахедами".