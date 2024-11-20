07:23, 20 ноября

Это произошло в рамках серии неотложных действий, которые администрация Байдена принимает, чтобы помочь Киеву в военной борьбе перед тем, как в Белый дом придет новая.

Поставка противопехотных мин в Украину является потенциально противоречивой. Известно, что более 160 стран подписали международное соглашение, которое запрещает их использование, ведь они могут нанести вред гражданскому населению.

Администрация Байдена глубоко обеспокоена нападениями России на линию фронта в Украине в течение последних недель и видит насущную необходимость притупить прогресс агрессорки. В Пентагоне считают, что предоставление мин является одним из самых полезных шагов, которые администрация Байдена может сделать, чтобы замедлить продвижение России.