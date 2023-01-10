Об этом на брифинге в Брюсселе заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она обещает жесткие санкции против России столько, сколько будет необходимо.
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Европейский Союз продолжит делать все возможное для поддержки храбрых людей Украины. Мы продолжим давить на Кремль столько, сколько будет необходимо жестким санкционным режимом,
– сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, Брюссель расширит эти санкции на тех, кто военными средствами поддерживает российскую войну, например, Беларусь или Иран.
"И мы выйдем с новыми санкциями против Беларуси в ответ на ее роль в войне России против Украины", – сказала президент Еврокомиссии.
США расширили санкции против Ирана
- Администрация Джо Байдена 6 января объявила о ряде новых санкций и дополнительных мер, направленных на авиационный и оборонный сектор Ирана.
- Министерство финансов ввело санкции в отношении иранской компании Qods Aviation Industries. Это ведущий оборонный производитель Ирана, отвечающий за производство беспилотников.
- Министр финансов США Джанет Йеллен подчеркнула, что Соединенные Штаты будут действовать быстро против физических и юридических лиц, поддерживающих иранские программы БпЛА и баллистических ракет, "и будут решительно поддерживать народ Украины".
- По данным Минфина, Вашингтон ввел санкции против шести руководителей и членов правления компании Qods Aviation Industries и директора Организации аэрокосмической промышленности Ирана. Именно последняя занимается производством баллистических ракет.
- Также страны Евросоюза 15 декабря поддержали 9 пакет санкций против России из-за вторжения в Украину. Пакет санкций сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину.