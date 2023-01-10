Об этом на брифинге в Брюсселе заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она обещает жесткие санкции против России столько, сколько будет необходимо.

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Европейский Союз продолжит делать все возможное для поддержки храбрых людей Украины. Мы продолжим давить на Кремль столько, сколько будет необходимо жестким санкционным режимом,

– сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, Брюссель расширит эти санкции на тех, кто военными средствами поддерживает российскую войну, например, Беларусь или Иран.

"И мы выйдем с новыми санкциями против Беларуси в ответ на ее роль в войне России против Украины", – сказала президент Еврокомиссии.

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