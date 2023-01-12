Як сказав речник МЗС України Олег Ніколенко, інформація про те, що нібито на прохання України Білорусь не включили в останні пакети санкцій ЄС, не відповідає дійсності, передає 24 Канал.

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Ніколенко нагадав, що за підтримку агресії Росії проти України на Білорусь вже накладена низка персональних та секторальних санкцій.

Так, до прикладу, під персональні обмеження потрапили:

режим Лукашенка,

військове командування,

пропагандисти,

25 державних органів та компаній білоруського ВПК, зокрема міністерство оборони та комітет державної безпеки,

8 білоруських компаній.

Натомість нам відомо про обговорення між державами-членами Європейського Союзу питання подальшої синхронізації санкцій, накладених на Росію. За нашою інформацією, консенсусу всередині Євросоюзу наразі немає,

– пояснив речник українського МЗС.

Він додав, що Україна та партнери зараз активно працюють задля максимально змістовного наповнення десятого санкційного пакета ЄС, ухвалення якого вже давно назріло.

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