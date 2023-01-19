Уже на протяжении 330 дней захватчики пытаются захватить всю Украину, однако им это не удается сделать. Только за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парадо Донецкой области.

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Что происходит на фронте

В Генштабе также отметили, что Россия нанесла 25 авиационных ударов и совершила более 85 обстрелов с РСЗО. В то же время там подчеркнули, что угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины и описали ситуацию на разных направлениях.

На Волынском , Полесском , Северском и Слобожанском направлениях в приграничных с Украиной районах наступательных группировок оккупанты не сформировали – то есть повторного наступления с севера пока не будет. Однако захватчики нанесли удары по районам населенных пунктов Бучки Черниговской области; Поповка – Сумской; Бударки, Землянки, Гатище, Зеленое, Волчанск, Терново, Красное, Каменка, Чугуновка, Новомлинск и Двухлетняя Харьковской области.

, , и в приграничных с Украиной районах наступательных группировок оккупанты не сформировали – то есть повторного наступления с севера пока не будет. Однако захватчики нанесли удары по районам населенных пунктов Бучки Черниговской области; Поповка – Сумской; Бударки, Землянки, Гатище, Зеленое, Волчанск, Терново, Красное, Каменка, Чугуновка, Новомлинск и Двухлетняя Харьковской области. На Купянском направлении путинские воины обстреляли районы Куриловки, Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синковки, Берестового и Табаевки Харьковской области, а также Стельмаховки в Луганской области.

путинские воины обстреляли районы Куриловки, Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синковки, Берестового и Табаевки Харьковской области, а также Стельмаховки в Луганской области. На Лиманском направлении враг обстрелял позиции ВСУ возле Дружелюбовки Харьковщины и Новоегоровки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

враг обстрелял позиции ВСУ возле Дружелюбовки Харьковщины и Новоегоровки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области. На Бахмутском направлении атак подверглись районам 22 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Майорск, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Дружба.

атак подверглись районам 22 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Майорск, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Дружба. На Авдеевском направлении под огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

под огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении оккупанты снова обстреливали Большую Новоселку, Золотую Ниву и Угледар Донецкой области.

оккупанты снова обстреливали Большую Новоселку, Золотую Ниву и Угледар Донецкой области. На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали 24 населенных пункта, в частности, Времовка и Новополье в Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области.

от артиллерийского огня пострадали 24 населенных пункта, в частности, Времовка и Новополье в Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области. На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелам из РСЗО и ствольной артиллерии подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Антоновка, Берегово, Веселое, Качкаровка, Янтарное и Херсон. Из-за этого пострадали мирные граждане.

Обратите внимание! Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам, где захватчики сосредотачивали силу. Также ВСУ три раза атаковали позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

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В то же время известно, что украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА "Мерлин-ВР", а подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили:

3 пункта управления;

5 районов сосредоточения оккупантов;

1 склад боеприпасов;

2 другие важные объекты врага.

Российские захватчики думали, что на войне будет, как на курорте. Об этом свидетельствует недавний разговор одного захватчика с другом, который перехватили ГУР. Однако Вооруженные Силы устроили настоящий ад для вражеских воинов.