Уже на протяжении 330 дней захватчики пытаются захватить всю Украину, однако им это не удается сделать. Только за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Парадо Донецкой области.

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Что происходит на фронте

В Генштабе также отметили, что Россия нанесла 25 авиационных ударов и совершила более 85 обстрелов с РСЗО. В то же время там подчеркнули, что угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины и описали ситуацию на разных направлениях.

  • На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях в приграничных с Украиной районах наступательных группировок оккупанты не сформировали – то есть повторного наступления с севера пока не будет. Однако захватчики нанесли удары по районам населенных пунктов Бучки Черниговской области; Поповка – Сумской; Бударки, Землянки, Гатище, Зеленое, Волчанск, Терново, Красное, Каменка, Чугуновка, Новомлинск и Двухлетняя Харьковской области.
  • На Купянском направлении путинские воины обстреляли районы Куриловки, Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синковки, Берестового и Табаевки Харьковской области, а также Стельмаховки в Луганской области.
  • На Лиманском направлении враг обстрелял позиции ВСУ возле Дружелюбовки Харьковщины и Новоегоровки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.
  • На Бахмутском направлении атак подверглись районам 22 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Майорск, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Дружба.
  • На Авдеевском направлении под огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении оккупанты снова обстреливали Большую Новоселку, Золотую Ниву и Угледар Донецкой области.
  • На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали 24 населенных пункта, в частности, Времовка и Новополье в Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области.
  • На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелам из РСЗО и ствольной артиллерии подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Антоновка, Берегово, Веселое, Качкаровка, Янтарное и Херсон. Из-за этого пострадали мирные граждане.

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В то же время известно, что украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52 и БпЛА "Мерлин-ВР", а подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили:

  • 3 пункта управления;
  • 5 районов сосредоточения оккупантов;
  • 1 склад боеприпасов;
  • 2 другие важные объекты врага.

Российские захватчики думали, что на войне будет, как на курорте. Об этом свидетельствует недавний разговор одного захватчика с другом, который перехватили ГУР. Однако Вооруженные Силы устроили настоящий ад для вражеских воинов.