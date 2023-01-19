Это подтверждает очередной перехваченный враждебный разговор. Им поделились в Главном управлении разведки. Россиянин, не пополнивший статистику потерь врага, жалуется на безумное количество ликвидированных солдат "второй армии мира".
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"Курорт" оказался адом для россиян
Российский военный общался по телефону со своим другом. Он посетовал, что долго говорить не сможет, потому что обанкротится из-за стоимости мобильной связи. В то же время рассказал, что его не на шутку поразили слухи. Мол, будет служить он по меньшей мере до апреля. Правда, он не уверен, что сможет к тому времени возвратиться. И имеет на эти сомнения веские причины.
Враг вздыхает, что его позиции в каких-то 2,5 километра от ВСУ. И что его буквально достали постоянные перестрелки.
"Двухсотых" – д***я, "трехсотых" – д***я. П****ц. Думал, на курорт уеду. Я е**л такой курорт, н***й!",
– подчеркнул оккупант.
Оккупант жалуется, что может не дожить до апреля: смотрите видео 18+
Он добавил, что русских военных на позициях очень и очень много. Но толку от этого мало. Причиной тому стало отсутствие техники.
По словам оккупанта, Силы обороны обстреливают врага минометами. Да и захватчики минометами отвечают. Что касается техники, то враг рассказывает, что ее уничтожили. Так что захватчики пока ждут, когда прибудет новая.
Враг продолжает нести потери
- Заметим, что по состоянию на 18 января стало известно о 117 770 уничтоженных российских военных. За сутки с 17 на 18 января Силам обороны удалось отправить на тот свет 820 оккупантов.
- В металлолом наши военные превратили 3130 танков, 6225 боевых бронированных машин, 2108 артиллерийских систем, 442 РСЗО, 220 средств ПВО.
- Также у врага стало на 287 самолетов, 276 вертолетов, 1876 БпЛА оперативно-тактического уровня, 749 крылатых ракет, 17 судов, 4889 автомобилей и автоцистерн, а также 190 единиц спецтехники меньше.
- Заметим, что 18 января удалось уничтожить российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Также стало известно, что у врага одним экспериментальным беспилотником "Мерлин-ВР" стало меньше.