Это подтверждает очередной перехваченный враждебный разговор. Им поделились в Главном управлении разведки. Россиянин, не пополнивший статистику потерь врага, жалуется на безумное количество ликвидированных солдат "второй армии мира".

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"Курорт" оказался адом для россиян

Российский военный общался по телефону со своим другом. Он посетовал, что долго говорить не сможет, потому что обанкротится из-за стоимости мобильной связи. В то же время рассказал, что его не на шутку поразили слухи. Мол, будет служить он по меньшей мере до апреля. Правда, он не уверен, что сможет к тому времени возвратиться. И имеет на эти сомнения веские причины.

Враг вздыхает, что его позиции в каких-то 2,5 километра от ВСУ. И что его буквально достали постоянные перестрелки.

"Двухсотых" – д***я, "трехсотых" – д***я. П****ц. Думал, на курорт уеду. Я е**л такой курорт, н***й!",

– подчеркнул оккупант.

Оккупант жалуется, что может не дожить до апреля: смотрите видео 18+

Он добавил, что русских военных на позициях очень и очень много. Но толку от этого мало. Причиной тому стало отсутствие техники.

По словам оккупанта, Силы обороны обстреливают врага минометами. Да и захватчики минометами отвечают. Что касается техники, то враг рассказывает, что ее уничтожили. Так что захватчики пока ждут, когда прибудет новая.

Враг продолжает нести потери