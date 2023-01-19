Це підтверджує чергова перехоплена ворожа розмова. Нею поділилися у Головному управлінні розвідки. Росіянин, який не поповнив статистику втрат ворога, скаржиться на шалену кількість ліквідованих солдатів "другої армії світу".

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"Курорт" виявився пеклом для росіян

Російський військовий спілкувався телефоном зі своїм другом. Він побідкався, що довго говорити не зможе, бо збанкрутує через вартість мобільного зв'язку. Водночас розповів, що його не на жарт вразили чутки. Мовляв, служитиме він щонайменше до квітня. Правда, він не впевнений, що зможе до того часу повернутися. І має на ці сумніви вагомі причини.

Ворог зітхає, що його позиції за якихось 2,5 кілометра від ЗСУ. І що його буквально дістали постійні перестрілки.

"Двохсотих" – д***я, "трьохсотих" – д***я. П****ць. Думав, на курорт поїду. Я ї**в такий курорт, н***й!",

– наголосив окупант.

Окупант скаржиться, що може не дожити до квітня: дивіться відео 18+

Він додав, що російських військових на позиціях дуже і дуже багато. Але користі з цього мало. Причиною цього стала відсутність техніки.

За словами окупанта, Сили оборони обстрілюють ворога мінометами. Та й загарбники мінометами відповідають. Що ж стосується техніки, то ворог розповідає, що її знищили. Тож окупанти наразі очікують, коли прибуде нова.

Ворог продовжує зазнавати втрати