Крім того, наші воїни відправили "на жорстку посадку" ще й ворожий безпілотник. Про це Міноборони повідомило з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Поповнення в статистиці Генштабу

Завдяки професіоналізму наших воїнів, у росіян знову поменшало гелікоптерів Ка-52, а в статистиці Генштабу завтра вранці варто очікувати поповнення.

Крім того, ЗСУ успішно збили російський експериментальний безпілотник "Мерлін-ВР". Генштаб не уточнив, на якому саме напрямку українські воїни знищили ворожі цілі.