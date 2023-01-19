Подробно о том, что происходит на фронте и в тылу, информирует 24 Канал.

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01:53 В США отреагировали на заявление Шольца о том, что он ждет "первых шагов от США" в передаче танков Leopard 2 Украине. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что каждая страна должна самостоятельно определяться с решением, которое она примет.

01:23 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что поиск пропавших без вести украинских детей станет легче. В нашем государстве вводится новый инструмент для этого. Об этом Лубинец договорился с российской омбудсменкой Москальковой. Нужно связаться с уполномоченным и он поможет найти необходимые данные о детях, находящихся на территории России или на временно оккупированных территориях Украины.

Для этого можно обратиться за одним из номеров телефона:

0800-50-17-20,

044-299-74-08.

00:53 Украина получит 125 миллионов долларов на ремонт энергосистемы США. Такое решение было принято в администрации Джо Байдена. Денежные средства будут направлены на электрические компоненты, резервное питание и другие материалы.

00:13 Болгария тайно передавала Украине оружие. Страна не заявляла о том, что помогает нашему государству оружием, однако, предоставляла в самые нужные моменты. Журналисты-расследователи обнаружили, что с помощью Софии удалось покрыть треть потребностей нашего войска в боеприпасах. Также государство помогло обеспечить до 40% танков и автомобилей. Кроме того, передавали Украине дизельное горючее.