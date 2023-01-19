Детально про те, що відбувається на фронті та в тилу, інформує 24 Канал.

Читайте також Авіакатастрофа в Броварах та смерть глави МВС: хронологія 329 дня війни

01:53 У США відреагували на заяву Шольца про те, що він чекає "перших кроків від США" у передачі танків Leopard 2 Україні. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що кожна країна повинна самостійно визначатися з рішенням, яке вона ухвалить.

01:23 Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що пошук зниклих безвісти українських дітей стане легшим. У нашій державі запроваджують новий інструмент для цього. Про це Лубінець домовився із російською омбудсменкою Москальковою. Потрібно зв'язатися з уповноваженим і він допоможе знайти необхідні дані про дітей, які перебувають на території Росії або на тимчасово окупованих територіях України.

Для цього можна звернутися за одним з цих номерів телефона:

0800-50-17-20,

044-299-74-08.

00:53 Україна отримає 125 мільйонів доларів на ремонт енергосистеми від США. Таке рішення ухвалили в адміністрації Джо Байдена. Кошти будуть спрямовані на електричні компоненти, резервне живлення та інші матеріали.

00:13 Болгарія таємно передавала Україні зброю. Країна не заявляла про те, що допомагає нашій державі зброєю, проте надавала у найпотрібніші моменти. Журналісти-розслідувачі виявили, що з допомогою Софії вдалося покрити третину потреб нашого війська у боєприпасах. Також держава допомогла забезпечити до 40% танків й автомобілів. Крім того, передавали Україні дизельне пальне.