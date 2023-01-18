Окупанти досі мріють повністю захопити Донецьку область, однак наші воїни дають противнику гідну відсіч. Детально про те, що відбувається на фронті та в тилу, інформує 24 Канал.

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02:15 17 січня відбулося засідання Радбезу ООН, яке ініціювала Росія. Під час нього обговорювали нібито "утиски" УПЦ МП в Україні. Звісно, на це відреагував постпред України в ООН Сергій Кислиця. Він вщент розкритикував росіянина Небензю за безсоромну брехню.

01:34 Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер заявив, що українська держава має стати членом НАТО. До слова, раніше політик був іншої думки. Кіссінджер наголосив, що Україна повинна отримати гарантії безпеки від Альянсу у будь-якій формі, зокрема в такій, як членство в НАТО.

00:58 Під Бахмутом загинув 28-річний доброволець з Канади Григорій Цехмістренко, який боронив Україну від початку повномасштабного вторгнення. Відомо, що хлопець був родом з України, а саме з Рівненщини, проте жив у Канаді та мав її громадянство.

00:00 Посольство Росії у Швеції опублікувало карту з українським Кримом. Дипломати хотіли показати мапу з цінами на бензин у різних країнах і довести, що найкраще жити у Росії та Білорусі. Проте, схоже, не звернули увагу, і вибрали карту, де Крим у складі України. Цікаво, що станом на 6:10 18 січня мапу досі не видалили.