Оккупанты до сих пор мечтают полностью захватить Донецкую область, однако наши воины дают противнику достойный отпор. Подробно о том, что происходит на фронте и в тылу, информирует 24 Канал.

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02:15 17 января состоялось заседание Совбеза ООН, инициированное Россией. Во время него обсуждали якобы "притеснения" УПЦ МП в Украине. Конечно, на это отреагировал постпред Украины в ООН Сергей Кислица. Он полностью раскритиковал россиянина Небензю за его ложь.

01:34 Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что украинское государство должно стать членом НАТО. К слову, раньше политик был иного мнения. Киссинджер подчеркнул, что Украина должна получить гарантии безопасности от Альянса в любой форме, в частности, в такой, как членство в НАТО.

00:58 Под Бахмутом погиб 28-летний доброволец из Канады Григорий Цехмистренко, защищавший Украину с начала полномасштабного вторжения. Известно, что парень был родом из Украины, а именно из Ровенской области, однако жил в Канаде и имел ее гражданство.

00:00 Посольство России в Швеции опубликовало карту с украинским Крымом. Дипломаты хотели показать карту с ценами на бензин в разных странах и доказать, что лучше жить в России и Беларуси. Однако, похоже, не обратили внимание и выбрали карту, где Крым в составе Украины. Интересно, что на 6:10 18 января карту до сих пор не удалили.