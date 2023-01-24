Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. На його думку, Пригожин почав претендувати на місце диктатора.

До теми Слуга ФСБ чи конкурент Путіна: як Захід помиляється щодо Пригожина

"Пригожин "одягнувся в костюм" Путіна. При чому Путін – це дід з бункера, а Пригожин – крутий зек, який показує, що у нього є гроші, армія, вплив, і взагалі він претендує змінити цього "старого Акелу". "Молодий вовк" повинен його вбити і сісти на його місце", – пояснив Жирнов.

Пригожина поставили на місце

На думку ексспівробітника КДБ, Пригожин є людиною, яка дуже любить публічність, вміє працювати з камерами та журналістами. Але він дуже сильно "розкрутився" і забувся, хто він такий.

Пам'ятаєте, "дістали з холодильника" якогось "вора в законі", який сказав, що Пригожина "опустили" на зоні, бо він був молодим, гарненьким, його використовували, як дівчинку за викликом. Це було замовлення Кремля, щоб показати йому "Сильно не заривайся",

– нагадав Сергій Жирнов.

Військові можуть здати Пригожина ЗСУ

Ексспівробітник КДБ вважає, що Пригожин наплодив собі багато ворогів серед армійських високопосадовців.

"Треба бути повним ідіотом, щоб наїжджати на армію, з якою ти разом воюєш на передовій і від якої твої бійці залежать на 100%. Артпідтримка, танки, авіація, постачання – це армія. І наче ти крутий, ти м'ясо постачаєш, але решту робить армія", – вважає Жирнов.

Тому, за словами ексспівробітника КДБ, він не здивується, якщо коли наступного разу Пригожин приїде на передову, то армія просто зіллє ЗСУ його координати і туди прилетить HIMARS.

Діяльність ПВК "Вагнера": важливі новини