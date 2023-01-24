Росіяни вводять в обіг "мобіків", а зеки вже не потрібні

Така оцінка ситуації свідчить наскільки західні експерти не усвідомлюють реальну ситуацію й потрапляють на всі потрібні гачки ФСБ та розвідки Росії.

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Пригожин ніколи й не мав ніякого серйозного впливу на Путіна. Завдання очільника вагнерівців – виконувати найбільш слизькі та небезпечні завдання російських спецслужб, представники яких є його кураторами. Путін – найсерйозніший куратор Пригожина.

У війні Росії проти України в Пригожина є доволі просте завдання – використовувати своїх найманців, щоб стримувати ЗСУ, поки регулярна російська армія проводить мобілізацію та навчає нових бійців. Звичайно, бійці Пригожина можуть і воювати за певні населені пункти – Соледар чи Бахмут. Але головне їхнє завдання – це зробити так, щоб ЗСУ не розслаблялися й не було часу на ротацію.

Те, що зараз на вагнерівців покладають менше сподівань, аніж це було кілька місяців тому, означає, що російські збройні сили просто здатні ввести в обіг мобілізованих. Отож послуг зеків вже ніхто особливо не потребує.

Чого насправді варта критика від Пригожина

Щодо впливу Пригожина – то це насправді така собі димова завіса. Так, Пригожину дозволяють виступати з публічними заявами, критикувати чиновників. Але чи має це якесь значення? Ні. Вся ця критика дорівнює нулю.

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Пригожин не раз критикував губернатора Санкт-Петербурга Алєксандра Бєглова. Однак той навіть не звертав увагу на таку критику. Всі бізнес-проєкти Пригожина у Санкт-Петербурзі були, по суті, знищені місцевою мерією.

Нічого не змінилося під час війни. Бєглов як називав Пригожина представником кримінальних кіл, так і продовжує називати. Ніяких можливостей втілити свої бізнес-ідеї в рідному місті в Пригожина нема.

Пригожин критикував генерала Лапіна, який залишив Лиман. Однак Лапін обійняв одну з найвищих посад у керівництві сухопутних військ Росії. Він критикував і Герасимова, якого згодом призначили очільником угруповання російських військ в Україні. То ж яке має значення те, що говорить Пригожин? Наскільки він реально впливає на рішення Путіна?

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Пригожин дотримується сценарію, який йому написали

Відповідь досить проста – ніякого реального впливу Пригожин не мав і не має на Путіна. Він немає жодного впливу на політичну ситуацію в Росії. Адже вона насправді контролюється ФСБ та її ставлеником на посаді президента – Путіним. Пригожин просто грає свою роль за сценарієм, який йому пишуть інші люди.

Ці люди усвідомлюють, що Пригожина можна використовувати для тих завдань, у яких сама офіційна Росія не бажає брати участь.

Пригожин, як і будь-який інший агент російських спецслужб, просто служить. Західні експерти не усвідомлюють, як насправді функціонує система управління в Росії.