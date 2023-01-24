Россия делает это для того, чтобы вынудить командование украинской армии привлечь резервы для контрнаступления. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Игаль Левин.

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Россия попытается выманить украинские резервы

По его словам, не секрет, что сейчас Украина создает фактически две армии. Об этом говорил и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в интервью.

Россия всеми способами сейчас попытается заставить Украину привлечь все механизированные и штурмовые резервные бригады, создаваемые для украинского контрнаступления,

– предположил военный аналитик.

Если россиянам удастся это сделать, Генштаб Украины будет вынужден подстраиваться и инициатива перейдет к оккупантам. С другой стороны, Украина постарается удержать инициативу в своих руках.

Левин предположил, что Россия попытается выманить украинские резервы: смотрите видео

Левин отметил, что наступления россиян на Бахмутском или Запорожском направлениях глобально не влияют на стратегический уровень. Так, после ряда удачных контрнаступлений ВСУ в прошлом году инициатива находится в руках украинских защитников.

Кроме того, украинский Генштаб постарается сохранить и не привлекать резервы. В то же время готовясь к новому рывку, где эти резервы будут использованы.

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