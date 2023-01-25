Об этом рассказал в эфире канала Апостроф TV глава ОВА Сергей Гайдай, передает 24 Канал. Он отметил, что вопрос деоккупации Луганской области чрезвычайно сложное. Прежде всего потому, что враг изрядно подготовился и буквально заминировал все, что только мог.

Читайте также В ISW спрогнозировали, как повлияет предоставление Западом танков Украине на ход войны

Освободили деревню и уничтожили врагов

По имеющейся информации, ВСУ удалось освободить еще одно село в Луганской области. В то же время Сергей Гайдай не называл, какое именно, чтобы не навредить защитникам Украины.

Могу привести пример потерь. Там перебрасывали кадровых военных россияне. И вот сотню они там потеряли, а с нашей стороны ни одного раненого не было. Ребята были в столь удовлетворенном настроении, столь приподняты результатом. Сами себя мотивировали двигаться дальше,

– подчеркнул он.

В то же время следует понимать, что захватчики стягивают на Луганщину резервы. У них достаточно времени, чтобы минировать территории, а также зомбировать местное население. Все это очень усложняет возможность нашим военным продвигаться на Луганском направлении.

В районе Белогоровки – постоянные бои

По словам главы ОВА Сергея Гайдая, в районе Белогоровки на постоянной основе ведутся боевые действия. Не стоит удивляться, что враг за сутки может продвинуться на какие-то 100 метров. Это, уверяет он, – не критично. Особенно с учетом того, что наши военные могут в сутки, а то и пол вернуть свои позиции.

Как отметил Гайдай, вблизи Белогоровки стоят "мощные, обстрелянные, воюющие уже давно". У них достаточно обеспечения, и они постоянно находятся на связи. Поэтому, уверен он, на позициях Белогоровки ситуация сохраняется абсолютно контролируемой.

Какая сейчас ситуация в Луганской области