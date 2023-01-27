В Воздушных силах констатировали, что больше всего от воздушного терроризма страдает Киев и область, ведь враг пытается оставить без света, прежде всего, жителей сердца нашего государства. Собственно, об этом сообщил представитель Юрий Игнат во время брифинга, – информирует 24 Канал. Также он сказал, где ВСУ работают наиболее эффективно.

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Враг остается без авиации

Игнат подтвердил, что больше всего Воздушным силам удается ликвидировать вражеских летательных аппаратов вблизи линии столкновения. Речь идет, в частности, о Ка-52, которые также называются "Аллигаторами", транспортных самолетах Ми-8 и штурмовиках Су-25. По словам спикера, это та техника, которая больше всего поддерживает наземные войска.

Кроме того, Игнат отметил, что, в отличие от российской стороны, Генеральный штаб знает, какая тактика верна, чтобы как можно большее количество авиации осталось невредимым.

Это мастерство наших пилотов и органов управления. Они понимают, как правильно использовать технику. И у нас нет таких результатов негативных, как у России. Вы видели, как несколько дней подряд была положительна для статистика по ликвидации воздушных целей,

– констатировал он.

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В то же время Игнат отметил, что Воздушные силы ежедневно наносят до 15 групповых авиационных ударов по оккупантам, работая совместно с армейской авиацией сухопутных войск. Как он сообщил, из-за активизации врага на Бахмутском направлении Кремль ежедневно теряет от 2 до 6 воздушных целей.

Это (успехи Воздушных сил – 24 Канал) связано с тем, что есть оживление боевых действий на этом на Бахмутском направлении, где стоит наша крепость. Противник поддерживает смертников, которые лезут туда,

– добавил Игнат.

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