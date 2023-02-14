Кілька днів тому стало відомо, що шуби у вдів забрали. Мовляв, дали потримати у руках, фото гарні зробили і годі. Але нова інформація, яка стала відома, вражає ще більше, передає 24 Канал.

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Шуби забрали не лише у вдів

Так-так, ви все правильно зрозуміли. У найкращих традиціях пропаганди, шуби на камеру видавали також масовці. Акторки, які грали згорьованих і вдячних вдів, мріяли про те, що залишаться з шубами. Але сувора російська реальність нагадала їм про силу тяжіння.

Ми б усе розуміли, якби це реальна вдова розповіла, що поруч із нею стояли якісь тітки, які прикидалися, що втратили когось на фронті. Але і тут окупанти демонструють своє справжнє обличчя. Поскаржитися на те, що тепер сидить без шуби, вирішила та сама підставна акторка. Вона зізналася, що за зйомки їй пообіцяли ту самі омріяну шубку. Ясна річ, що вона довго не вагалася.

За словами так званої актриси, над усім цим фарсом працювали троє людей. Мовиться про соратника терориста Ігоря Гіркіна Євгена Скрипника, дружину самого Гіркіна Мирославу Регінську, а також Ольгу Васильєву. Що то за одна – невідомо. Ясна річ, що всім процесом керував Скрипник. Той самий, який раніше на фото вдовам роздавав 10 тисяч рублів.

Вони часто збирають гроші у звичайних громадян і передають нібито вдовам і матерям бійців і таке інше, але насправді вони далеко не все передають за призначенням. Знаю, що бійцям передавали амуніцію, а потім забрали назад, але потім казали, що це зовсім не бійці були, а як актори,

– зізналася вона.

Жінка випадково згадала про почуття сорому. Мовляв, вона теж шкодує, що була частиною цього цирку з масовкою. Адже жінка, хоч і не вдова, але теж претендувала на шубку за вбитого "ваньку". Правда, правило "сваїх нє брасаєм" спрацювало і для неї. Ролик у мережу виклали, шубку у жінки забрали. Ви нічого не подумайте, вона обурена не за себе. Ні-ні, аж ніяк. Їй дуже болить за реальних вдів (закочуємо очі).

"Мені ще таке, але там були справжні вдови, я двох особисто знаю – чоловіки загинули на війні. Ви даруєте шуби, а після відео забираєте, ну не по-людськи ж, так? Мене Бог покарав за мою провину, ви розумієте, як я дивлюся чоловікові в очі?", – бідкається вона.

Цирк з буцімто подарованими шубами буцімто вдовам: дивіться відео

З'явилася також розповідь іншої учасниці цього фарсу. Вона бідкалася на те, що їй зателефонували з якогось салону, який люб'язно надав для зйомок шуб. Перед нею перепросили та заявили, що "не думали, що Мирослава (дружина того самого Гіркіна) може так вчинити".

Якби знала, що так все буде, ні за що в житті не знімалася б у тому відео. Ці покидьки – їм все одно. Дуже прикро мені за жінок,

– сказала вона.

Підставна вдова зауважила, що Гіркін теж міг бути залучений до всього цього цирку. До такого припущення вона дійшла, адже потрібно було подякувати також терористові за допомогу. Одну з жінок це не на жарт розлютило, адже саме через Гіркіна і загинув її чоловік.

Задля справедливості ми тепер можемо зрозуміти, чому у більшості жінок, котрі отримували шуби, були такі радісні вирази облич. Адже більшість із них не були вдовами. Ба більше, очікували на цінний подарунок за якусь годину – дві роботи.