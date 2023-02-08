Про це розповідає одна із жінок, яка отримала шубу по цій "неймовірній акції". Скриншоти повідомлення опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Спершу дали, потім забрали

Одна із жінок, якій дали шубу в обмін на загиблого чоловіка, написала, що одразу після зйомок пропагандистських роликів, почалося щось не те. Знімальній групі наказали забрати усі шуби.

Вдова каже, що кілька жінок встигли піти із шубами, але у неї та ще трьох забрали. Їм пообіцяли привезти кращі, якісніші, бо, мовляв, ті, які їм дали спочатку – не якісні були.

Потім дзвінки жінок ігнорували весь день, після чого їм повідомили, що шуби вони отримали помилково і їх мають нібито видати іншим жінкам. Вдова чоловіка, який загинув за бойовиків сама прозріла і в неї закралися підозри, що ці шуби з рук в руки передають, знімають ролики і забирають.



Вдова бойовика скаржиться, що шуби забрали / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Шоу з шубами для вдів бойовиків

Ініціатором цієї акції, якщо її можна так назвати, став друг терориста Ігоря Гіркіна Євгеній Скрипник. Він передав вдовам так званих "героїв новоросії" користовані шуби як нібито подарунки з Москви.

На фото та відео з шубами жінки були доволі щасливими, ніби загибель чоловіка за квазіутворення була варта поношеної шуби з Москви.