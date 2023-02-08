Кадри самоліквідації російського окупанта опублікував активіст Сергій Стерненко. Загарбника можна сміливо номінувати на премію Дарвіна.

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Як окупант поповнив статистику Генштабу

Іноді так стається – ти живеш кілька десятків років у якійсь російській глибинці, потім їдеш вбивати мирних громадян України, але раптом бачиш у полі український дрон, який просто "приліг відпочити". І не просто дрон, а апарат з крафтнеймом BAVOVNA.

Біда в тім, що окупант не запідозрив, що дрон був не порожнім, а з вибухівкою, тож вирішив "героїчно ліквідувати" його за допомогою палиці. Та фортуна обернулась іншим боком і палиця та дрон ліквідували загарбника. Тож окупант сміливо може стати номінантом премії Дарвіна.

Самоліквідація окупанта: епічне відео

Довідка. Премія Дарвіна – щорічна антипремія, яку присуджують тим, хто найбезглуздішим чином загинув чи втратив здатність розмножуватися. За статистикою, майже завжди присуджується посмертно.

Тим часом у Кобзона аншлаг: статистика втрат ворога

ЗСУ від першого дня повномасштабного вторгнення завдають колосальних втрат окупантам у живій силі та техніці. Станом на 8 лютого російська армія втратила: