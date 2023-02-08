Кадри самоліквідації російського окупанта опублікував активіст Сергій Стерненко. Загарбника можна сміливо номінувати на премію Дарвіна.

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Як окупант поповнив статистику Генштабу

Іноді так стається – ти живеш кілька десятків років у якійсь російській глибинці, потім їдеш вбивати мирних громадян України, але раптом бачиш у полі український дрон, який просто "приліг відпочити". І не просто дрон, а апарат з крафтнеймом BAVOVNA.

Біда в тім, що окупант не запідозрив, що дрон був не порожнім, а з вибухівкою, тож вирішив "героїчно ліквідувати" його за допомогою палиці. Та фортуна обернулась іншим боком і палиця та дрон ліквідували загарбника. Тож окупант сміливо може стати номінантом премії Дарвіна.

Самоліквідація окупанта: епічне відео

Тим часом у Кобзона аншлаг: статистика втрат ворога

ЗСУ від першого дня повномасштабного вторгнення завдають колосальних втрат окупантам у живій силі та техніці. Станом на 8 лютого російська армія втратила:

  • близько 134 100 осіб;
  • 3 253 танки;
  • 6 458 бойових броньованих машин;
  • 2 236 артилерійських систем;
  • 461 реактивну систему залпового вогню;
  • 228 засобів ППО;
  • 295 літаків;
  • 285 гелікоптерів;
  • 1 961 безпілотник оперативно-тактичного рівня;
  • 796 крилатих ракет;
  • 18 кораблів та катерів;
  • 5 112 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 211 одиниць спеціальної техніки.