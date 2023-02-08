Кадры самоликвидации российского оккупанта опубликовал активист Сергей Стерненко. Захватчика можно смело номинировать на премию Дарвина.

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Как оккупант пополнил статистику Генштаба

Иногда так происходит – ты живешь несколько десятков лет в какой-то российской глубинке, потом едешь убивать мирных граждан Украины, но вдруг видишь в поле украинский дрон, который просто "прилег отдохнуть". И не просто дрон, а аппарат с крафтнеймом BAVOVNA.

Беда в том, что оккупант не заподозрил, что дрон был не пуст, а со взрывчаткой, поэтому решил "героически ликвидировать" его с помощью палки. Но фортуна обернулась другой стороной – палка и дрон ликвидировали захватчика. Так что оккупант смело может стать номинантом премии Дарвина.

Самоликвидация оккупанта: эпическое видео

Тем временем у Кобзона аншлаг: статистика потерь врага

ВСУ с первого дня полномасштабного вторжения наносят колоссальные потери оккупантам в живой силе и технике. По состоянию на 8 февраля российская армия потеряла:

  • около 134 100 человек;
  • 3 253 танка;
  • 6458 боевых бронированных машин;
  • 2236 артиллерийских систем;
  • 461 реактивную систему залпового огня;
  • 228 средств ПВО;
  • 295 самолетов;
  • 285 вертолетов;
  • 1961 беспилотник оперативно-тактического уровня;
  • 796 крылатых ракет;
  • 18 кораблей и катеров;
  • 5 112 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
  • 211 единиц специальной техники.