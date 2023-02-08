Кадры самоликвидации российского оккупанта опубликовал активист Сергей Стерненко. Захватчика можно смело номинировать на премию Дарвина.
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Как оккупант пополнил статистику Генштаба
Иногда так происходит – ты живешь несколько десятков лет в какой-то российской глубинке, потом едешь убивать мирных граждан Украины, но вдруг видишь в поле украинский дрон, который просто "прилег отдохнуть". И не просто дрон, а аппарат с крафтнеймом BAVOVNA.
Беда в том, что оккупант не заподозрил, что дрон был не пуст, а со взрывчаткой, поэтому решил "героически ликвидировать" его с помощью палки. Но фортуна обернулась другой стороной – палка и дрон ликвидировали захватчика. Так что оккупант смело может стать номинантом премии Дарвина.
Самоликвидация оккупанта: эпическое видео
Тем временем у Кобзона аншлаг: статистика потерь врага
ВСУ с первого дня полномасштабного вторжения наносят колоссальные потери оккупантам в живой силе и технике. По состоянию на 8 февраля российская армия потеряла:
- около 134 100 человек;
- 3 253 танка;
- 6458 боевых бронированных машин;
- 2236 артиллерийских систем;
- 461 реактивную систему залпового огня;
- 228 средств ПВО;
- 295 самолетов;
- 285 вертолетов;
- 1961 беспилотник оперативно-тактического уровня;
- 796 крылатых ракет;
- 18 кораблей и катеров;
- 5 112 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 211 единиц специальной техники.