Кадры самоликвидации российского оккупанта опубликовал активист Сергей Стерненко. Захватчика можно смело номинировать на премию Дарвина.

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Как оккупант пополнил статистику Генштаба

Иногда так происходит – ты живешь несколько десятков лет в какой-то российской глубинке, потом едешь убивать мирных граждан Украины, но вдруг видишь в поле украинский дрон, который просто "прилег отдохнуть". И не просто дрон, а аппарат с крафтнеймом BAVOVNA.

Беда в том, что оккупант не заподозрил, что дрон был не пуст, а со взрывчаткой, поэтому решил "героически ликвидировать" его с помощью палки. Но фортуна обернулась другой стороной – палка и дрон ликвидировали захватчика. Так что оккупант смело может стать номинантом премии Дарвина.

Самоликвидация оккупанта: эпическое видео

Справка. Премия Дарвина – ежегодная антипремия, присуждаемая тем, кто самым бессмысленным образом погиб или потерял способность размножаться. По статистике, почти всегда присуждается посмертно.

Тем временем у Кобзона аншлаг: статистика потерь врага

ВСУ с первого дня полномасштабного вторжения наносят колоссальные потери оккупантам в живой силе и технике. По состоянию на 8 февраля российская армия потеряла: