Местные СМИ рассказывают, что мужчина ночью пытался проникнуть в Мавзолей, чтобы похитить тело Ленина, передает 24 Канал. Но, к сожалению, его задержали правоохранители.

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Ленина пытались украсть ночью

На место происшествия прибыли медики. Наверное, санитары. Они провели осмотр задержанного и обнаружили, что у него "психическое расстройство на фоне опьянения".

Как рассказывают журналисты, мужчину задержали, когда он подозрительно прогуливался у Мавзолея. Подозреваемый решил дергать дверью, а также попытался войти внутрь.

Ему сразу решили провести допрос. Во время него, обнаружили правоохранители, задержанный говорил невнятно. Кроме того, пытался скрыться. Впоследствии признался, что его цель – украсть тело Ленина.

Что удалось узнать? А вот то, что перед попыткой унести домой мумию Ленина он несколько лет злоупотреблял алкоголем. А его компанию, в которой он и распивал спиртное, можно назвать сомнительной.

Тем временем другой россиянин смертельно ранил своего маленького соседа. Мальчика он учил упражняться с оружием.

Пьяным ранил 9-летнего мальчика

По имеющейся информации, 47-летний мужчина взялся за обучение своего малолетнего соседа. Ему он хотел продемонстрировать, как обращаться с холодным оружием. Но, к сожалению, кончилось все трагически.

Этот персонаж также находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Более того, попытался переложить вину на 9-летнего соседа. Мол, он сам себя ранил.

Произошло это в городе Балашиха в одной из коммунальных квартир. Мужчина рассказал, что в тот трагический вечер был на кухне вместе с маленьким мальчиком. Ему он решил дать нож на цепочке с лезвием длиной 10 сантиметров. Сосед играл им до тех пор, пока случайно не толкнул себя им в грудь. От утраты крови он погиб на месте.

Заметим, что против мужчины уже возбудили уголовное дело. Его обвиняют в убийстве. Следствие отмечает, что именно 47-летний сосед ранил мальчика, из-за чего он умер.