Об этом рассказывает одна из женщин, получившая шубу по этой "невероятной акции". Скриншоты сообщения опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Сначала дали, потом забрали

Одна из женщин, которой дали шубу в обмен на погибшего мужчину, написала, что после съемок пропагандистских роликов, началось что-то не то. Съемочной группе приказали забрать все шубы.

Вдова говорит, что несколько женщин успели пойти с шубами, но у нее и еще троих забрали. Им пообещали привезти лучшие, более качественные, потому что, мол, те, которые им дали сначала – не качественные были.

Затем звонки женщин игнорировали весь день, после чего им сообщили, что шубы они получили ошибочно и их якобы должны выдать другим женщинам. Вдова погибшего за боевиков человека сама прозрела и у нее закрались подозрения, что эти шубы из рук в руки передают, снимают ролики и забирают.



Вдова боевика жалуется, что шубы забрали / Фото из телеграммы Петра Андрющенко

Шоу с шубами для вдов боевиков

Инициатором этой акции, если ее можно так назвать, стал друг террориста Игоря Гиркина Евгений Скрипник. Он передал вдовам так называемых "героев новороссии" шубы как будто подарки из Москвы.

На фото и видео с шубами женщины были довольно счастливы, будто гибель мужчины за квазиобразование стоила поношенной шубы из Москвы.