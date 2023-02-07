По крайней мере, их получают вдовы мобилизованных из псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР". И чем больше будут потери врага, тем более жен русских солдат получат шубы в подарок

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Сначала были рубли, а теперь – шубы

Инициатором этой акции, если ее можно так назвать, стал друг террориста Игоря Гиркина Евгений Скрипник. Он передал вдовам так называемых "героев новороссии" шубы. Поеденная молью одежда, по его мнению, должна утолить боль утраты. Правда, о какой боли мы вообще можем говорить в этом случае?

Заметим, что раньше вдовам выдавали по 10 тысяч рублей. На этот раз с деньгами в оккупантов все сложно. Особенно, если говорить о тех же рублях. Так что они могли пойти другим путем. Ношеные шубы целиком могли быть украденными из домов украинцев на временно оккупированных территориях. Так сказать, что не понравилось и не захотели везти в Россию, – оставили вдовам в так называемых псевдореспубликах.



Шубы, выданные вдовам, могут быть крадеными / Фото из соцсетей



Женщины радуются, что получили вместо мужей шубы / Фото из соцсетей

Вдовы счастливы

Раздача шуб вдовам в псевдореспубликах достаточно показательна. То, что им выдают ношеную одежду, – глупости. Лучше обратите внимание на реакции этих же матерей. В их глазах не видно ни капли боли и жалости за родными. Они искренне радуются, что смогут носить шубы. Напоминаем, что для их создания убивают животных. Так что у россиян в крови все, что связано со смертью.

Жены ликвидированных оккупантов радуются ношеным шубам: смотрите видео

Тем временем потери врага действительно поражают. Только за прошедшие сутки отправить на тот свет удалось 1 030 российских захватчиков. Если же говорить об общей статистике, то она насчитывает 133 190 оккупантов. Заметим, что эта цифра приблизительна. Точно подсчитать уничтоженных солдат второй армии мира в зонах ведения активных боевых действий невозможно.

А еще у захватчиков стало меньше техники. В металлолом с начала полномасштабного вторжения удалось превратить 3 245 танков, 6 443 боевых бронированных машин, 2 232 артиллерийские системы, 461 РСЗО, 227 средств ПВО, 294 самолета, 284 вертолета, 1 958 БпЛА оперативно-тактического уровня, 796 крылатых ракет, 18 судов, 5 107 автомобилей и автоцистерн, а также 208 единиц спецтехники.