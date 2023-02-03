Таке твердження озвучили аналітики з Інституту з вивчення війни. Укладачі звіту зауважили, що Путін міг вкотре переоцінити можливості власного війська. Нагадаємо, що воно на щоденній основі зазнає колосальних втрат.

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Сил для захоплення Сходу у ворога немає

В Інституті додали, що не виявили жодних доказів того, що російським силам вдалося відновити достатню бойову міць для того, щоб здолати перемогу над українськими захисниками на Сході. А отже, шанси захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області (понад 42% загальної площі Донеччини) до березня, як цього вимагає Путін, мізерні.

Укладачі звіту нагадали, що раніше заявили про можливість старту великого російського наступу до квітня 2023 року. Передчасно він завершиться під час квітневого сезону дощів, якщо не раніше. Та й за цей проміжок часу ворогові навряд чи вдасться досягнути значних операційних результатів.

Водночас аналітики бачать у цьому позитив для ЗСУ. Щойно сили ворога досягнуть своєї кульмінації, наші військові можуть використати це для контрнаступу. Його в Інституті очікують наприкінці весни або влітку. Усе залежатиме від того, коли ми отримаємо танки від союзників.

"Гарматного м'яса" стало більше

Про це свідчать дані, які напередодні озвучив міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, Росія могла мобілізувати не 300 тисяч солдатів, як планувала. Крім того, на його думку, ворог може розпочати наступ відразу на двох напрямках: Сході та Півдні нашої держави.

Що стосується мобілізації, то Резніков зауважив, що Кремль міг залучити до війни 500 тисяч російських солдатів. Нагадаємо, що за даними глави ГУР МО Кирила Буданова, наразі в Україні воюють 326 тисяч бійців "другої армії світу". І це не враховують 150 тисяч мобілізованих, котрі все ще перебувають на полігонах і готові у будь-який момент вирушити на фронт.

Наостанок нагадаємо актуальні втрати ворога. Так, станом на ранок 2 лютого, наші захисники та захисниці знищили 129 030 російських загарбників. За добу з 1 по 2 лютого відправити на той світ вдалося 610 солдатів "другої армії світу".