О самых главных событиях, происходящих 14 февраля, читайте в материале 24 Канала.

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06:06 В Генштабе ВСУ сообщили актуальную информацию по состоянию на утро 14 февраля. В частности:

за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара. Совершил 55 обстрелов из РСЗО;

угроза нанесения российских ударов остается высокой по всей территории Украины;

оккупанты сосредотачивают усилия на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях;

ВСУ принимают дополнительные меры по усилению обороны;

за минувшие сутки подразделения наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка и Белогоровка – Луганской и Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Водяное, Марьинка и Победа в Донецкой области;

на белорусских полигонах продолжаются мероприятия боевой подготовки русских войск;

из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего, действующий в Луганской области личный состав подразделений 20-й армии руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней. На этом клочке каждый российский оккупант должен указать информацию о себе, личном номере;

чтоб мотивировать личный состав к пришествию, в подразделениях противника распространяется агитация о дневных денежных надбавках за роль в штурмовых действиях. К тому же анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле;

в Москве началась агитационная работа по мобилизации по отношению к ученым. В частности, с персоналом научно-исследовательского института "Полюс", являющегося ведущим научным центром России в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц;

за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, наши защитники сбили два вражеских самолета – Су-24М и Су-25;

подразделения наших ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы, 2 станции РЭБ, а также склад боеприпасов оккупантов.

04:47 Нидерландские истребители F-35 перехватили три российских военных самолета. Как отметили в Минобороны, они приблизились к польской зоне ответственности НАТО со стороны Калининграда. После идентификации оказалось, что это российские самолеты Ил-20М Кут-А и Су-27. Нидерландские F-35 сопровождали устройство на расстоянии и передали сопровождение партнерам по НАТО.

02:52 Российские телеграмм-каналы пишут о том, что якобы 21 или 24 февраля должно произойти "нечто страшное". Советник руководителя ОП Сергей Лещенко опроверг вражеские фейки и подчеркнул, что это еще одна информационно-пропагандистская операция, чтобы повлиять на массы и сознание украинцев.

02:16 Охранник посольства Великобритании в Берлине более трех лет собирал крайне секретную информацию, в том числе тайную правительственную переписку премьер-министра Бориса Джонсона. В ходе обыска в доме Дэвида Смита в Потсдаме, Германия обнаружили флешку с несколькими фотографиями сотрудников посольства и дипломатических паспортов.

В ноябре 2020 года Смит отправил письмо, содержащее "крайне конфиденциальную информацию о посольстве Великобритании и работавших в нем", генерал-майоре Сергее Чухрове, российском военном атташе в Берлине. Смит признал себя виновным по восьми обвинениям. Он собирал информацию с марта 2018 до своего ареста в августе 2021 года.

00:55 В Москве на улице Декабристов вспыхнул масштабный пожар. Загорелся автосервис возле одного из НИИ Роскосмоса. Сообщается, что на месте возгорания были слышны взрывы. Это взрываются канистры с топливом. Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров.

Работники МЧС вытащить из дома трех человек. На втором этаже здания огнем заблокированы два человека. Информация о погибших не поступала.

00:05 Над Бахмутом подвели вражеский Су-24, из которого ранее главарь "вагнеровцев" Пригожин вызвал Владимира Зеленского на воздушную дуэль.