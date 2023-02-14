Літак знищили бійці бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Спартан". Для зменшення авіапарку окупантів використовували розрахунки ПТРК.
До теми Українські захисники відбили атаку окупантів біля Бахмута: відео ближнього бою
Нацгвардійці збили російський Су-24
Ввечері 13 лютого під час бойового чергування вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону з відстані двох кілометрів вразила ворожий літак однією ракетою.
За словами командира дивізіону з позивним "Партизан", це сталося приблизно о 18:03. Ворожий літак завдавав ударів по українських позиціях і населених пунктах. В результаті бойової роботи розрахунку з ПЗРК "Перун" Су-24 знешкодили біля Бахмута.
Хлопці вразили ціль з першого пострілу. Штурмовик загорівся і далі почав знижуватися за лінією перетину, доля пілотів невідома,
– зазначив командир дивізіону.
Літак збив гвардієць строкової служби старший солдат Максим, який на початку війни 6 березня знешкодив перший ворожий винищувач на Харківщині.
Варто зауважити, що за неповний місяць підрозділ ПЗРК бригади "Спартан" збив 5 повітряних цілей в районі Бахмуту. Однак попри численні втрати, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському напрямку.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, з 24 лютого 2022 російські окупаційні війська втратили у війні проти України 298 літаків.
Актуально Знищення елітної російської бригади під Вугледаром: окупанти заявляють про загибель 500 людей
Росія не полишає спроб захопити Бахмут
- Російські загарбники здивовані ситуацією на фронті. За словами головного редактора видання Defense Express Олега Каткова, росіянам обіцяли масштабний наступ одночасно на всіх фронтах. Натомість вони зазнають поразок, зокрема під Вугледаром.
- За даними нідерландського OSINT-проєкту, російські загарбники, намагаючись наступати на Донеччині, втратили понад 100 одиниць техніки. І це лише за 3 дні наступу.
- Попри це, росіяни досі намагаються оточити Бахмут. Як зазначив майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, єдині успіхи ворога, якими той може похвалитися, – це просування буквально на кілька метрів вперед.