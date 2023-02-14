Самолет уничтожили бойцы бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Спартан". Для уменьшения авиапарка оккупантов использовали расчеты ПТРК.

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Нацгвардейцы сбили российский Су-24

Вечером 13 февраля во время боевого дежурства огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона с двух километров поразила вражеский самолет одной ракетой.

По словам командира дивизиона с позывным "Партизан", это произошло примерно в 18:03. Вражеский самолет наносил удары по украинским позициям и населенным пунктам. В результате боевой работы расчета с ПЗРК "Перун" Су-24 обезвредили возле Бахмута.

Ребята поразили цель первого выстрела. Штурмовик загорелся и дальше начал снижаться по линии пересечения, судьба пилотов неизвестна,

– отметил командир дивизиона.

Самолет сбил гвардиец срочной службы старший солдат Максим, в начале войны 6 марта обезвредивший первый вражеский истребитель на Харьковщине.

Следует заметить, что за неполный месяц подразделение ПЗРК бригады "Спартан" сбило 5 воздушных целей в районе Бахмута. Однако, несмотря на многочисленные потери, враг не прекращает наступательных действий на Бахмутском направлении.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, с 24 февраля 2022 года российские оккупационные войска потеряли в войне против Украины 298 самолетов.

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