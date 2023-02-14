Заместитель командира батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Украины Владимир Назаренко рассказал о ситуации в Бахмуте.

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Каждое здание – это крепость

Он подчеркнул, что выходить из Бахмута никто не собирается. По его словам, город обороняют на каждой улице.

Каждая улица, каждое здание – это крепость. Очень хорошие укрепления по всему городу. Я не хочу раскрывать, где они, как они обустроены, но, поверьте, многоэшелонированная оборона,

– подчеркнул он.

Военный отметил, что враг ведет активные бои в окрестностях города, но в целом в "сердце города враг не прошел". По словам Назаренко, враг пытается просачиваться, но его там нет.

"Собственно, "сердце" города, центр города, западные окрестности, в частности, под надежным контролем. Украинские силы – хозяева этого города", – заявил военный.

ВСУ наносят колоссальные потери врагу

Враг постепенно истощается, утверждает Назаренко. Он уверяет, что это чувствуется постепенно после того, как враг вынужден вводить все новые и новые соединения после того, как предыдущие части были разбиты.

"В частности, и заявление в начале января, что почти полностью разбито ЧВК "Вагнера", компания повара Путина... Все, просто разбита", – подчеркнул военный.

Русские ввели десантуру. Однако ее "хорошо" покусали", растерзали", – подчеркнул Владимир. Он отметил, что захватчики отвели десантуру на некоторых направлениях, велели просто держать линию обороны.

Но сейчас враг действительно попер, начал выдавливать северный фланг, северные окраины, собственно, в направлении Красной Горы. Но там достаточно большие потери несет враг. И совсем скоро будет та ситуация, когда у врага иссякнут возможности подтягивать все новые и новые силы,

– отметил Владимир.

У россиян иссякают возможности

Военный подчеркнул, что у россиян постепенно иссякают возможности. "Я не хочу быть тем, кто говорил, что война за 2-3 недели закончится, но, как мне кажется, чувствуется, что для них это все сложнее и сложнее", – объяснил он.

В частности, на том направлении, где сейчас находится 24-я бригада, батальон "Свободы", чувствуется, что им постепенно все сложнее и сложнее искать новые резервы, отметил Владимир.

По мнению военного, сейчас россияне поняли, что они не способны вести это весеннее наступление.

Посмотрим, какими будут окончания зимы и начало весны. Но я надеюсь, что все ограничится тем фронтом, на котором сейчас враг ведет активные боевые действия и несет огромные и огромные потери,

– добавил он.