Оккупанты уже второй день подряд поднимают в небо авиацию. Врага пугает "хлопок", напоминающий: у захватчиков осталось очень мало времени во временно оккупированном городе.

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Прессслужба Мариупольского городского совета сообщила, что вражеские самолеты летят в сторону "Азовстали".

Несколько минут тому назад. Активизировалась враждебная авиация в оккупированном Мариуполе. Направление – "Азовсталь". Что-то идет не по плану,

– говорится в сообщении.

Российские оккупанты подняли в небо авиацию: смотрите видео

Вражеские самолеты улетают в сторону "Азовстали": смотрите видео

Петр Андрющенко – советник мэра Мариуполя – добавил, что в Кальмиусском районе в ночь на 23 февраля раздались сразу 3 взрыва. Кроме того, что-то пылало на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

Также в районе ЖМР 17 исчезло электроснабжение. Российские захватчики традиционно врут о работе "легендарной ПВО". Как скрыть правду, захватчики уже не знают.

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