Важно, что ядерное оружие не передается белорусской стороне, а остается под контролем россиян. Об этом 24 Канала сказал основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL Александр Азаров.
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Если боеголовки будут завезены в Белоруссию, то только под конвоем русских войск. Белорусов туда не допустят, и принимать решения по использованию будут россияне,
– акцентировал он.
Азаров о размещении ядерного оружия в Беларуси: смотрите видео
Ядерное оружие нужно для устрашения Украины
Лукашенко нужно, чтобы это передали ему. По словам Азарова, ядерное оружие будет служить для запугивания прежде всего Украины, которая заявила, что в случае повторного вторжения нанесет ответный удар – уничтожит Мозырский нефтеперерабатывающий завод, а также крупные предприятия и военные базы, расположенные вблизи границы.
"Ядерное оружие ему нужно, чтобы украинцы боялись нанести ответный удар, понимая, что Лукашенко может нанести уже ядерный удар в ответ. Но Путин все-таки не отдает ему ядерное оружие, он будет сам им распоряжаться", – констатировал Александр Азаров.
Белорусы хотят устроить показательный суд
В Беларуси задержали людей, которые якобы подорвали российский самолет А-50. Фигурантам дела может грозить смертная казнь. Безусловно, задержали не тех, которые были на самом деле причастны к инциденту.
"Задержали невиновных, хотят сделать показательный суд. Но я сомневаюсь, что приговорят к смертной казни. Люди не погибли во время этой акции. Поэтому это будет слишком, не думаю, что они пойдут на такое" – считает основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей.
Лукашенко боится санкций
Как отмечает Азаров, передача такого вооружения является нарушением международных договоренностей. ЕС и США заявили, что они примут новые санкции в случае размещения ядерного оружия на территории Беларуси. Следует понимать, что Лукашенко очень боится санкций, они действительно действуют.
"Именно поэтому он и ездит в Китай, Иран и другие находящиеся под санкциями государства, налаживает отношения, ищет рынки сбыта, чтобы экономика Беларуси не умерла окончательно", – подытожил основатель BYPOL.
Реакция Зеленского
- По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решением разместить в Беларуси ядерное оружие Владимир Путин пытается показать Китаю хоть какую-то субъектность. Кроме того, это свидетельствует о неудачной встрече с главой Китая Си Цзиньпинем.
- Оккупантам очень нужно показывать какие-то политические шаги или победы. Однако на поле сражения положительных новостей для врага нет.
- Зеленский добавил, что это также полная утрата любой субъектности президента Беларуси. "Он, я думаю, уже не решает, какое оружие находится на его территории", – подчеркнул украинский лидер.