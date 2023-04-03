Президент Росії Владімір Путін ядерними погрозами намагається тиснути на китайського лідера Сі Цзіньпіня. Про це 24 Каналу розповів Ілля Пономарьов – російський опозиційний політик, колишній депутат держдуми Росії.

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Ядерна зброя на кордоні з Польщею

Посол Росії у Білорусі Боріс Гризлов 2 квітня заявив, що ядерну зброю розмістять на Західних кордонах Білорусі, безпосередньо на кордоні з Польщею. Головна причина такого рішення, на думку Іллі Пономарьова, невдача Росії у переговорах з Китаєм.

Вони (Владімір Путін і Сі Цзіньпін – 24 Канал) ні до чого не домовились, а їхня єдина спільна заява була про нерозповсюдження ядерної зброї,

– зазначив політик.

Китай намагається ставити себе на міжнародній арені як державу, що утримує Росію від використання ядерної зброї. Пономарьов вважає, що Путін просто намагався створити додатковий тиск на Пекін, щоб домовитись про постачання газу та нафти та інші питання економічних відносин, які зараз не дуже добре працюють у Росії та Китаю.

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Пусті слова Путіна

Крім того, зважаючи на значні втрати російських окупантів на війні в Україні, Владіміру Путіну необхідно більше зброї, зокрема від Китаю.

Тому Путін створив таку незручність для китайського лідера,

– наголосив Пономарьов.

Не оминув російський диктатор і можливість поблефувати перед Сполученими Штатами Америки. Хоча це сумнівно вдалось Путіну, адже у США немає жодних даних про те, що зараз відбувається переміщення ядерної зброї, не готують навіть майданчики та сховища для її розташування. Тому заяви президента Росії сприймають як пусті слова.

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