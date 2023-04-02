У неділю, 2 квітня, посол Росії у Білорусі Борис Гризлов заявив про переміщення до західних кордонів "Союзної держави" нуклеарного озброєння. За словами маразматика, шуму у західних ЗМІ через це багато, що начебто "є дуже добрим". Про це інформує 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ.

Дивіться також Ядерна колонія Росії: для чого Путін лякає світ і підставляє Сі

Що наговорили у Кремлі

Як зазначив Гризлов, США буцімто можуть кидати ядерку на території країн, які не володіють нуклеарним арсеналом. Однак про які держави йдеться, він не уточнив.

Якщо ми говоримо про розміщення американської ядерної зброї, то Росія і Білорусь – це територія Союзної держави. До того ж узаконена, на відміну від території країн, де США розміщують своє ядерне озброєння. Для них ці країни – просто маріонетки, а у нас єдиний простір,

– заявив Гризлов.

Водночас посол згадав, що до 1 липня Москва має намір підготувати сховище для розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі.

Вона (ядерна зброя – 24 Канал) буде присунута до західних кордонів нашої Союзної держави та підвищуватиме можливості забезпечення нашої безпеки. Це буде зроблено, попри шум у Європі та США,

– сказав він.

Дивіться також Темні конячки Америки: чи варто Україні боятися республіканців і виборів у США

"Китай не дасть дозволу"