Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, наративи Лукашенка – це натяки на погрози НАТО.

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Що нового вигадав Лукашенко

Олег Жданов наголосив, що Білорусь не перестає дивувати.

"Якщо Путін говорив, що Росія закінчує будівництво сховища для тактичної ядерної зброї та планує 1 липня закінчення будівельних робіт, то Лукашенко заговорив про міжконтинентальні балістичні ракети", – пояснив він.

На його думку, Лукашенко навіть переплюнув російського диктатора Владіміра Путіна. Він заявив, що плани Москви розмістити ядерну зброю на території країни допоможуть захиститись від НАТО.

Яким треба бути несповна розуму, щоб розміщення чужої ядерної зброї на своїй території допомогло захиститися від НАТО? Навпаки, ви стаєте мішенню номер один,

– зосередив увагу Олег Жданов.

Військовий експерт повідомив, що саме це і збільшує пріоритетність вогневого удару саме по території Білорусі.

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Білорусь опинилася у пастці

Олег Жданов розказав, що доволі сумнівним є вибір Білорусі для розміщення на її території ядерної зброї.

"6 тисяч кілометрів мінімальна дальність пуску цих ракет. Куди вони будуть летіти? По Вашингтону? Так час підльоту із Далекого Сходу набагато менша", – зазначив він.

За його словами, Білорусь тепер опинилася під загрозою, точніше у таке становище її втягнув сам Путін. Це означає, що саме по білоруській території може бути першим завданий удар конвенційною зброєю по місцю зберігання ядерного озброєння.

У результаті цього удару бази будуть зруйновані й вийде ефект "брудної" бомби, тобто забруднення території Білорусі,

– зауважив він, що, ймовірно, сховище будується недалеко від Мінська.

Жданов переконаний, що Лукашенко вчергове обманює свій народ.

"Головною перлиною у промові Лукашенка була молебень Путіна про мир, яку він озвучив. Лукашенко ризикнув знову запропонувати Мінськ у ролі переговорного майданчика – це ж підіймає його престиж,

– підсумував він.

Тож такі заяви вигідні лише Росії та Білорусі, яка начебто дбає про свою репутацію на міжнародній арені.

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