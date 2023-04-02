Об этом 24 КаналУ рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, нарративы Лукашенко – это намеки на угрозы НАТО.

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Что нового придумал Лукашенко

Олег Жданов подчеркнул, что Беларусь не перестает удивлять.

"Если Путин говорил, что Россия заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия и планирует 1 июля окончание строительных работ, то Лукашенко заговорил о межконтинентальных баллистических ракетах", – пояснил он.

По его мнению, Лукашенко даже переплюнул российского диктатора Владимира Путина. Он заявил, что планы Москвы разместить ядерное оружие на территории страны помогут оградиться от НАТО.

Каким надо быть глупо, чтобы размещение чужого ядерного оружия на своей территории помогло защититься от НАТО? Напротив, вы становитесь мишенью номер один,

– сосредоточил внимание Олег Жданов.

Военный эксперт сообщил, что именно это и увеличивает приоритет огневого удара именно по территории Беларуси.

Олег Жданов рассказал, почему Лукашенко может доиграться со своими красноречивыми заявлениями: смотрите видео

Беларусь оказалась в ловушке

Олег Жданов рассказал, что достаточно сомнительным является выбор Беларуси для размещения на ее территории ядерного оружия.

"6 тысяч километров минимальная дальность пуска этих ракет. Куда они будут лететь? По Вашингтону? Так время подлета с Дальнего Востока гораздо меньше", – отметил он.

По его словам, Беларусь теперь оказалась под угрозой, точнее, в такое положение ее втянул сам Путин. Это означает, что именно по белорусской территории может быть первым нанесен удар конвенционным оружием по месту хранения ядерного вооружения.

В результате этого удара базы будут разрушены и получится эффект "грязной" бомбы, то есть загрязнение территории Беларуси,

– заметил он, что, вероятно, хранилище строится недалеко от Минска.

Жданов убежден, что Лукашенко в очередной раз обманывает свой народ.

"Главной жемчужиной в речи Лукашенко была молебен Путина о мире, которую он озвучил. Лукашенко рискнул снова предложить Минск в роли переговорной площадки – это же поднимает его престиж,

– подытожил он.

Так что такие заявления выгодны только России и Беларуси, которая как бы заботится о своей репутации на международной арене.

Россия стремится разместить ядерное вооружение на территории Беларуси