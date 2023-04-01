Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, если бы это решение было принято по общей договоренности, то Лукашенко сразу бы вышел в эфир и подтвердил это.

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Лукашенко попал в ловушку

Путин подставил Лукашенко заявлением о ядерном оружии,

– заметил Жирнов.

Следовательно, если самопровозглашенный президент Беларуси сразу не подтвердил решение о размещении тактического ядерного оружия, значит Путин навязал ему это. Скорее всего, глава Кремля сам принял это решение и не советовался с Лукашенко.

Так, кремлевский диктатор воспользовался тем, что Лукашенко просил у России ядерное оружие. Самопровозглашенный белорусский лидер думал, что ему передадут вооружение и он сам будет распоряжаться им. Однако Путин решил просто разместить на территории Беларуси, но сам будет управлять им.

"Лукашенко понял, что "красную кнопку" будут нажимать в Москве, а ответ прилетит в Минск. В этом смысле Лукашенко понял, что для него это ловушка", – сказал экс-сотрудник КГБ.

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Решится ли Путин применить "ядерку"

24 февраля 2022 года российский диктатор окончательно продемонстрировал, что является сумасшедшим и иррациональным. Дело в том, что он мог использовать свои войска для захвата Донецкой и Луганской областей, но раскинул их на другие направления и проигрывает. С тех пор он совершал много нелепых поступков.

"Может ли сумасшедший нажать на "красную кнопку"? Конечно может", – сказал экс-сотрудник КГБ.

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