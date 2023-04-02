В воскресенье, 2 апреля, посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил о перемещении к западным границам "Союзного государства" нуклеарного вооружения. По словам маразматика, шума в западных СМИ из-за этого много, что вроде бы "очень хорошо". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

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Что наговорили в Кремле

Как отметил Грызлов, США якобы могут бросать ядерку на территории стран, которые не обладают нуклеарным арсеналом. Однако о каких государствах идет речь, он не уточнил.

Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия, то Россия и Беларусь – это территория Союзного государства. К тому же узаконена, в отличие от территории стран, где США размещают свое ядерное вооружение. Для них эти страны – просто марионетки, а у нас единое пространство,

– заявил Грызлов.

В то же время, посол вспомнил, что до 1 июля Москва намерена подготовить хранилище для размещения тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

Оно (ядерное оружие – 24 Канал) будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США,

– сказал он.

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"Китай не даст разрешения"