Президент России Владимир Путин ядерными угрозами пытается давить на китайского лидера Си Цзиньпиня. Об этом 24 Каналу рассказал Илья Пономарев – российский оппозиционный политик, бывший депутат госдумы России.

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Ядерное оружие на границе с Польшей

Посол России в Беларуси Борис Грызлов 2 апреля заявил, что ядерное оружие разместят на Западных границах Белоруссии, непосредственно на границе с Польшей. Главная причина такого решения, по мнению Ильи Пономарева, неудача России в переговорах с Китаем.

Они (Владимир Путин и Си Цзиньпин – 24 Канал) ни к чему не договорились, а их единственное совместное заявление было о нераспространении ядерного оружия,

– отметил политик.

Китай пытается ставить себя на международной арене как государство, удерживающее Россию от использования ядерного оружия. Пономарев считает, что Путин просто пытался создать дополнительное давление на Пекин, чтобы договориться о поставках газа и нефти и других вопросах экономических отношений, которые сейчас не очень хорошо работают у России и Китая.

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Пустые слова Путина

Кроме того, учитывая значительные потери российских оккупантов на войне в Украине, Владимиру Путину необходимо больше оружия, в частности от Китая.

Поэтому Путин создал такое неудобство для китайского лидера,

– подчеркнул Пономарев.

Не обошел российский диктатор и возможность поблефовать перед Соединенными Штатами Америки. Хотя это сомнительно удалось Путину, ведь в США нет никаких данных о том, что сейчас происходит перемещение ядерного оружия, не готовят даже площадки и хранилища для его расположения. Потому заявления президента России воспринимают как пустые слова.

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