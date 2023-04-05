На думку аналітиків Інституту вивчення війни, саме тому Росія передає Білорусі ядерну зброю і пришвидшує рішення про інтеграцію в союзні держави. Країна-агресорка своїми діями продовжує політику шантажу.

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Кремль шантажує Захід, аби не допустити контрнаступу ЗСУ

Президент Росії Владімір Путін та самопроголошений білоруський президент Алєксандр Лукашенко зустрінуться у Москві 5 та 6 квітня. Як зазначили аналітики ISW, Кремль за час візиту спробує примусити Білорусь до подальшої інтеграції у союзну державу.

Кремль може чинити тиск на Білорусь з метою посилення інтеграційних поступок під гаслом захисту союзної держави від заявлених західних військових та/або терористичних загроз,

– пояснили експерти.

Водночас російська правляча верхівка не припиняє погрожувати західним партнерам ядерною зброєю, щоб мінімізувати їхню підтримку Україні. Про це свідчить заява міністра оборони країни-агресорки Сєргєя Шойгу.

Він видав, що розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі є необхідним через "ескалацію Заходом війни" шляхом надання Україні військової допомоги. Також він додав, що 3 квітня ракетні війська білорусів почали навчання в Росії з експлуатації систем "Іскандер-М", у тому числі й застосування тактичної ядерної зброї.

Активація риторики "ядерного шантажу" Росії та погрози про інтегрування Білорусі у союзну державу може свідчити про те, що в Кремлі всерйоз занепокоєні. Ймовірно, такими діями загарбники намагаються завадити контрнаступу ЗСУ.

ISW продовжує оцінювати, що ризик ядерної ескалації залишається надзвичайно низьким і що розгортання Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі навряд чи вплине на реалії на полі бою в Україні. Крім того, російська ядерна зброя в Білорусі майже напевно залишиться під контролем російського персоналу, постійно дислокованого в Білорусі,

– зазначили аналітики.

Зверніть увагу Україні для успіху треба буде провести серію контрнаступів, а не один, – Al Jazeera

Раніше Шойгу заявив, що Білорусі передали комплекс "Іскандер-М"

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що його країна передала Білорусі комплекс "Іскандер-М". Зазначимо, що цей вид озброєння може здійснювати ядерні удари.

Крім того, він додав, що від 3 квітня на російських полігонах тривають навчання білоруських військових. За його словами, вони готуються до "захисту Білорусі".